Зеленский назвал преждевременным новый раунд переговоров с Россией

Зеленский: Переговоров с Россией не будет, пока не завершится обмен телами

Следующего раунда переговоров Москвы и Киева не будет до тех пор, пока не завершится процесс обмена телами. Преждевременным новый дипломатический контакт с Россией назвал президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram издание «РБК-Украина».

«Мы должны завершить результат, о котором стороны договорились на второй встрече. Закончить с теми обменами, которые были условлены в Стамбуле», — заявил украинский лидер.

Ранее в Кремле заявили, что ждут от Киева сигналов о новом раунде переговоров. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что встреча российской и украинской стороны в интересах Киева из-за складывающейся на фронте ситуации.

В ходе выступления на конференции по восстановлению Украины в Риме Зеленский также заявил, что после разговора с президентом США Дональдом Трампом Киев получил сигналы о возобновлении военной помощи от Вашингтона.