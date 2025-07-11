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16:18, 11 июля 2025Моя страна

Альпинисты впервые за 23 года покорили вершину Голова в Хакасии

В Хакасии альпинисты поднялись на пик Голова впервые с 2002 года
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Soloviova Liudmyla / Shutterstock / Fotodom

В Хакасии группа альпинистов совершила редкое восхождение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Альпинисты впервые за 23 года покорили вершину Голова высотой 1970 метров. Команда стартовала в шесть утра от лагеря у озера Лазурное и достигла пика только к 10 вечера, после чего вынуждена была спускаться по противоположному склону из-за ухудшения погоды. Экспедиция завершилась только к полуночи.

Это восхождение стало первым успешным покорением вершины с 2002 года, когда предыдущая группа альпинистов последний раз поднималась на Голову. Спортсмены отмечают, что маршрут требует особой подготовки из-за сложного рельефа и переменчивых погодных условий в этом районе Хакасии. В ближайшее время команда планирует опубликовать подробный отчет о своем восхождении.

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