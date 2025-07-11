Гроб с телом бывшего министра транспорта Старовойта привезли на кладбище

Гроб с телом экс-министра Старовойта привезли на кладбище в Петербурге

Гроб с телом экс-министра транспорта России Романа Старовойта привезли на Смоленское кладбище в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

По словам корреспондента агенства, у катафалка, который доставил гроб, московские номера. Удалось выяснить, что место погребения Старвойта расположено неподалеку от часовни Ксении Петербургской.

До этого сообщалось, что девушка бывшего министра Полина Копылова приехала на его похороны в Петербург. Она стояла в очереди ожидающих и держала букет красных роз.

Отмечалось, что помощники Старвойта принесли к могиле венки и награды бывшего чиновника, которые тот успел получить за время работы.

Еще раньше стало известно, что экс-министра похоронят без креста.