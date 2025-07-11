Стала известна одна деталь в предстоящих похоронах экс-министра транспорта Старовойта

Стала известна одна деталь в предстоящем прощании с экс-министром транспорта Романом Старовойтом. В церкви изданию Starhit заявили, что чиновника в Санкт-Петербурге похоронят без креста.
Также, как выяснил Starhit, на Смоленском кладбище не будет традиционного православного отпевания из-за обстоятельств смерти Старовойта. Источник издания предположил, что на могиле бывшего министра на Смоленском кладбище может появиться только нейтральная табличка без христианской символики.
10 июля на прощании в Центральной клинической больнице в Москве священник ограничился лишь краткой молитвой, утверждает собеседник Starhit. Согласно православной традиции, если человек ушел из жизни по собственному желанию, то его не будут отпевать — что и случилось в столичной ЦКБ.
Появились данные, что Старовойт написал прощальное сообщение в чате Минтранса.
7 июля президент России отправил Старовойта в отставку с поста главы Минтранса. В тот же день чиновника без признаков жизни обнаружили в кустах возле парковки в подмосковном Одинцово. Ему было 53 года.