Раскрыто содержание прощального сообщения Старовойта в чате Минтранса

«Ъ»: Старовойт написал прощальное сообщение в чате Минтранса

Экс-глава Минтранса России Роман Старовойт перед уходом из жизни оставил сообщение в рабочем чате ведомства. Его содержание раскрыл один из участников церемонии прощания бывшим министром, сообщает «Ъ».

Отмечается, что в день отставки Старовойт провел совещание с заместителями, а затем узнал об увольнении. По словам собеседника газеты, коллеги сначала не поняли, что это прощание. После оглашения указа об отставке бывший министр обсудил ситуацию с одним из своих замов, который сказал, что формулировки «не содержат ничего ужасного» и «будущее есть».

Как рассказал участник церемонии прощания, тогда Старовойт написал в общий чат со своими заместителями, что занимался полезным для страны делом, добавив в конце: «Честь имею». В тот же день его тело было обнаружено неподалеку от парка в Одинцово.

О смерти бывшего главы Минтранса стало известно в понедельник, 7 июля. Политика без признаков жизни нашли в кустах возле парковки в подмосковном Одинцово. Ему было 53 года.