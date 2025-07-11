Из-за Трампа в США подорожает самый популярный фастфуд

Reuters: Из-за пошлин Трампа против Бразилии в США подорожают бургеры

Из-за планов президента США Дональда Трампа ввести 50-процентные пошлины на бразильские товары в Соединенных Штатах взлетят цены на говядину. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как следствие, резко подорожает самый популярный в Америке вид фастфуда — бургеры, а компаниям придется искать поставщиков в других странах.

Между тем цены на говядину в США в 2025 году уже достигли рекордных значений, а производство, по прогнозам, сократится на два процента, так как фермеры в США уменьшили поголовье крупного рогатого скота до минимального размера за более чем семь десятилетий. Оказалось, что из-за многолетней засухи, иссушившей пастбища, держать скот стало просто невыгодно.

В итоге производители продуктов питания стали полагаться на импорт. Так, поставки бразильской говядины в США за первые пять месяцев 2025 года более чем удвоились, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года, и достигли 175 063 тонны. Это 21 процент от общего объема импорта.

Если 50-процентная пошлина действительно заработает, то, как говорят эксперты, это полностью парализует торговлю. Впрочем, некоторые аналитики полагают, что импортеры попытаются переключиться на поставки из Австралии, Аргентины, Парагвая и Уругвая.

По информации Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, в июне 2025 года мировые цены на говядину вышли на пиковые значения. Это случилось из-за того, что упали экспортные поставки из Бразилии, а США предъявили высокий спрос на эту продукцию.