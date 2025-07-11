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18:03, 11 июля 2025Интернет и СМИ

Летавшая на военном самолете блогерша угрожала бывшему мужу отправкой на СВО

Летавшая на военном самолете блогерша Шалаева угрожала экс-мужу отправкой на СВО
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @shalaeva.mua

Летавшая в Ростов-на-Дону на военном самолете блогерша Мария Шалаева угрожала бывшему мужу отправкой в зону проведения специальной военной операции (СВО). Как сообщает Baza вTelegram, ссылаясь на ее бывшего супруга Сергея, Шалаева регулярно брала в аналогичные перелеты их трехлетнего сына.

«Я в шоке, что это допускают, что гражданские люди и тем более дети летают на военных самолетах. Мария мне сама прислала фотографии с самолета, чтобы похвастаться. А сегодня я должен был забрать ребенка, но Мария мне сказала, что он вдруг заболел», — рассказал мужчина.

По словам близких Сергея, Шалаева не только не обращала внимания на претензии бывшего мужа, но и намекала, что может сделать с ним все что угодно, в том числе отправить на СВО. Они добавляют, что бывшие супруги начали ссориться после развода, который произошел в декабре 2024 года, когда Шалаева вступила в отношения с другим мужчиной.

В своих постах Шалаева рассказывала, как с маленьким сыном и неким мужчиной, «человеком Кремля», слетала в Ростов-на-Дону на военном самолете и сходила в дорогой ресторан. Позже она удалила записи. Вскоре после этого, по данным Telegram-канала Fighterbomber, к организатору полета пришли «прям на работу».

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