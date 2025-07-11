Российская блогерша похвасталась полетами в закрытый аэропорт на военном самолете

Блогер Шалаева похвасталась, как на военном самолете летала в закрытый аэропорт

Российская блогерша Мария Шалаева похвасталась, что летала в закрытый аэропорт Ростова на самолете с возлюбленным. Когда на ее видео обратили внимание журналисты, она удалила публикации. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

«Судя по опубликованному ею видео, самолет не гражданский, а военный (аэропорт Платов не принимает гражданские рейсы уже три года)», — отмечается в публикации. Сама же Шалаева в своем ролике заявила, что самолеты в Ростов летают, «просто не все и не для всех».

В видео блогерша также рассказывает, как с маленьким сыном и неким мужчиной, «человеком Кремля», слетала в Ростов-на-Дону и сходила в дорогой ресторан. «В видео много интересного — например, Шалаева показывает своего сына в кабине самолета и утверждает, что пилоты угостили ребенка чипсами. А встречает Марию с ребенком и "Мистером Х" у самолета в аэропорту очень дорогая иномарка», — пишет Baza.

Отмечается, что после ряда публикаций девушка удалила видео в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), а также удалила многие публикации в своем Telegram-канале, сделав его закрытым.

Ранее экс-глава Нюксенского округа Вологодской области Юлия Шевцова извинилась за поведение своей дочери, которая угрожала отправить людей на специальную военную операцию (СВО), ссылаясь на влияние своей матери. Одно из видео девушки сопровождалось словами: «Ты что, фраер, попутал? Знаешь, кто моя мама? Мэр. Мы тебя на СВО отправим».