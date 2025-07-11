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16:22, 11 июля 2025Россия

Итоги полета россиянки в ресторан на военном самолете описали фразой «пришли к папику»

Fighterbomber: К организатору полета блогерши на военном самолете пришли
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: @shalaeva.mua

Полет российской блогерши Марии Шалаевой в закрытый аэропорт Ростова-на-Дону закончился тем, что «пришли и к папику», устроившему поездку. Так итоги инцидента описал Telegram-канал Fighterbomber.

По его словам, к организатору полета россиянки и ее сына в региональную столицу пришли «прям на работу». Однако не уточняется, кто именно. Автор канала подчеркнул, что также найден экипаж самолета, который вызвали «на ковер к командующему».

Ранее по сети распространилось видео, опубликованное Шалаевой в соцсетях. На нем блогерша похвасталась, как вместе с маленьким сыном слетала в закрытый для рядовых граждан аэропорт на военном самолете благодаря «человеку из Кремля». На кадрах видно, как ребенок свободно ходит по воздушному судну и угощает экипаж чипсами. В Ростове-на-Дону девушку встретила дорогая иномарка. Кроме того, мать с мальчиком посетили ресторан. После возникновения общественного резонанса, россиянка закрыла страницу, а также удалила несколько постов.

До этого иркутская блогерша записала видео с пожеланием смерти участникам специальной военной операции. Когда ролик распространился, ней приехали силовики, однако россиянка отказалась открывать и пыталась убежать. В итоге ее отправили на лечение в психоневрологический диспансер, месяц спустя заключили под стражу.

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