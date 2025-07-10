Суд определился с арестом пожелавшей смерти участникам СВО блогерши

Суд арестовал до 17 августа блогершу Махмутову, пожелавшую смерти участникам СВО

Кировский районный суд Иркутска заключил под стражу 35-летнюю блогершу Марию Махмутову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в судах Иркутской области.

Уроженка Шелехова обвиняется по статьям 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и 319 («Оскорбление представителя власти») УК РФ. Она пробудет в СИЗО до 17 августа.

Ранее сообщалось, что иркутская блогерша записала видео с оскорблениями участников специальной военной операции (СВО), где пожелала им смерти, а также заявила, что День России — праздник, «которым не нужно гордиться». После разразившегося скандала к ней домой приехали полицейские. Женщина отказалась открывать им дверь, вела себя неадекватно и несколько раз пыталась убежать от силовиков после задержания.

13 июня ее привлекли к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России и отправили на лечение в психоневрологический диспансер.

