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13:04, 11 июля 2025Наука и техника

На Западе объяснили отказ Индии от F-35 в пользу Су-57

MWM: Отказ Индии от F-35 в пользу Су-57 объясняется надежностью России
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Возможный отказ Индии от покупки американского истребителя пятого поколения F-35 в пользу российского самолета Су-57 объясняется надежностью России в качестве партнера, объясняет западное издание Military Watch Magazine (MWM).

В публикации приводятся слова индийского министра обороны Раджеша Кумара Сингха о том, что страна все еще ведет переговоры с неназванным партнером о приобретении нового самолета.

При этом маршал авиации в отставке Анил Чопра заметил, что «выбор надежного партнера, который не будет оказывать чрезмерного давления, имеет решающее значение» в определении того, с кем индийская сторона будет сотрудничать. По его словам, это полностью исключило F-35, оставив Су-57 единственным вариантом для Индии.

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Ранее журнал сообщил, что Дели может модернизировать российские истребители пятого поколения, установив на них радары собственного производства Virupaksha вместо российских N036.

Также в июле издание рассказало, что Индия может отказаться от поставок российских истребителей четвертого поколения Су-35 в пользу Су-57, поскольку получит полный контроль над технологией последних.

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