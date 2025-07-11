Назван простой способ продлить жизнь

BJSM: Физическая активность снижает риск смерти от любых причин на 30 процентов

Переход к более активному образу жизни в любом возрасте может продлить жизнь — к такому выводу пришли ученые, проанализировав данные 85 исследований с участием более 6,5 миллиона человек. Согласно статье, опубликованной в British Journal of Sports Medicine, у тех, кто был физически активен на протяжении всей взрослой жизни, риск смерти от любых причин был на 30–40 процентов ниже. Даже если человек начинал заниматься позже, риск снижался на 20–25 процентов.

Исследователи изучили различные модели физической активности: постоянную, увеличенную с возрастом, умеренную и связанную с досугом. Выяснилось, что даже те, кто начал вести активный образ жизни в среднем возрасте, снижали риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний почти на 40 процентов. При этом переход от активности к сидячему образу жизни пользы не приносил.

Наибольшая польза наблюдалась при регулярной умеренной или интенсивной активности: ходьбе, беге, плавании. Даже если общее количество активности не дотягивало до рекомендованных 150 минут в неделю, это все равно давало заметный эффект.

Исследование имеет важное значение для здравоохранения. Оно подтверждает: никогда не поздно начать заниматься спортом. При этом важно не просто начать, но и сохранять активность на протяжении жизни — это помогает снизить риск ранней смерти даже без сильных спортивных нагрузок.

Ранее ученые выяснили, что растительный белок может продлевать жизнь. В странах, где люди едят больше белка из бобов, орехов и злаков, продолжительность жизни оказалась выше, чем в тех, где в рационе преобладает мясо и молочные продукты.