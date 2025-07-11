Обманувших народную артистку России на 300 миллионов рублей отдали под суд

Прокуратура направила в суд дело о мошенничестве в отношении певицы Долиной

Прокуратура Центрального административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала народная артистка России Лариса Долина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Перед судом предстанут Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова. По данным следствия, они провернули аферу, в результате которой певица продала свою квартиру в центре Москвы и отдала мошенникам вырученные от продажи недвижимости деньги и сбережения. Общий ущерб, причиненный Долиной, следствие оценило в 317 миллионов рублей.

Цырульникова также обвиняется в совершении еще трех мошеннических эпизодах. Все фигуранты находятся под стражей.

Материалы в 30 томах рассмотрит Мещанский районный суд столицы.