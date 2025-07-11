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15:32, 11 июля 2025Наука и техника

Обнаружена скрытая опасность пестицидов

Goldschmidt: Пестициды сохраняются в атмосфере и загрязняют окружающую среду
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mariana Serdynska / Shutterstock / Fotodom

Распространенные пестициды, которые широко применяются при выращивании винограда и других культур, оказались опаснее, чем предполагалось. Об этом сообщили ученые из Франции, выяснив, что эти вещества долго сохраняются в атмосфере, переносятся на большие расстояния и загрязняют окружающую среду. Исследование представлено на конференции Goldschmidt в Праге.

Ранее считалось, что пестициды быстро разлагаются, если их молекулы находятся в газообразной форме. Но новое исследование показало: когда пестициды прикрепляются к пыли и другим частицам в воздухе, они становятся гораздо устойчивее. Некоторые из них сохраняются в атмосфере больше месяца — а это значит, что они могут накапливаться и наносить вред экосистемам.

Кроме того, при разложении таких пестицидов образуются новые химические вещества — в том числе токсичные и до сих пор не изученные. Это может означать, что вред от их использования сильно недооценен.

Авторы работы считают, что действующие нормы по оценке безопасности пестицидов устарели и не учитывают реальные условия. Они призывают пересмотреть правила, чтобы лучше защитить здоровье людей и окружающую среду.

Ранее ученые сообщили, что фейерверки могут представлять серьезную угрозу для воздуха и здоровья. Во время салютов в атмосферу выбрасываются опасные металлы — барий, свинец, медь и другие, вызывающие воспаление и окислительный стресс.

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