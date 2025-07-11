Олимпийский чемпион перешел из СКА в «Трактор»

Олимпийский чемпион Григоренко перешел из СКА в «Трактор»

Олимпийский чемпион Михаил Григоренко перешел из СКА в «Трактор». Об этом сообщается на сайте челябинской команды.

Соглашение с 31-летним нападающим рассчитано на два сезона. «Этот форвард способен одинаково полезно действовать на нескольких позициях, хорош в созидании и обладает шикарным броском», — отметил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

Григоренко выступал за СКА с мая 2024-го. Ранее он играл за ЦСКА и клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сейбрс», «Колорадо Эвеланш» и «Коламбус Блю Джекетс». В составе сборной России форвард стал победителем и серебряным призером Олимпийских игр.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начнется 5 сентября. Первый матч чемпионата проведут финалисты Кубка Гагарина предыдущего розыгрыша — ярославский «Локомотив» на своем льду примет «Трактор».