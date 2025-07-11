Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оливия Гадеки
1:1
3-й сет
live
Вероника Кудерметова
Уимблдон — парный разряд (ж)
Тейлор Фриц
0:1
2-й сет
live
Карлос Алькарас
Уимблдон (м)
Янник Синнер
Сегодня
17:30 (Мск)
Новак Джокович
Уимблдон (м)
Краснодар
Завтра
18:00 (Мск)
ЦСКА
OLIMPBET Суперкубок России 2025|Финал
16:04, 11 июля 2025Спорт

Олимпийский чемпион перешел из СКА в «Трактор»

Олимпийский чемпион Григоренко перешел из СКА в «Трактор»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Олимпийский чемпион Михаил Григоренко перешел из СКА в «Трактор». Об этом сообщается на сайте челябинской команды.

Соглашение с 31-летним нападающим рассчитано на два сезона. «Этот форвард способен одинаково полезно действовать на нескольких позициях, хорош в созидании и обладает шикарным броском», — отметил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

Григоренко выступал за СКА с мая 2024-го. Ранее он играл за ЦСКА и клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сейбрс», «Колорадо Эвеланш» и «Коламбус Блю Джекетс». В составе сборной России форвард стал победителем и серебряным призером Олимпийских игр.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начнется 5 сентября. Первый матч чемпионата проведут финалисты Кубка Гагарина предыдущего розыгрыша — ярославский «Локомотив» на своем льду примет «Трактор».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над Киевом впервые за три года появился огромный гражданский самолет. Что о нем известно?

    Застреленный в Киеве подполковник СБУ оказался связан с убийством Моторолы

    Грациозный кабанчик попал в объектив фотоловушки в российском заповеднике

    Затраты на личный автомобиль и каршеринг сравнили

    Стала известна цель полета Ан-124 над Киевом

    Основатель Zara купил пятизвездочный отель в Париже за 8,7 миллиарда рублей

    Член российской академии наук получил штраф за финансирование экстремизма

    Обвиненный дочерью в растлении российский многоженец заявил о тайне в этом деле

    Белоусов посетил зону СВО

    Шаляпин высказался о скандальном видео Бузовой с Киркоровым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости