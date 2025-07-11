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16:40, 11 июля 2025Ценности

Основатель Zara купил пятизвездочный отель в Париже за 8,7 миллиарда рублей

Испанский миллиардер Амансио Ортега купил отель в Париже за 8,7 миллиарда рублей
Екатерина Ештокина
Амансио Ортега

Амансио Ортега. Фото: Miguel Vidal / Reuters

Испанский миллиардер, основатель одного из крупнейших в мире ретейлеров одежды Inditex SA Амансио Ортега купил пятизвездочный отель в Париже. Соответствующий материал публикует Bloomberg.

По данным представителя компании Pontegadea, которая управляет активами 89-летнего основателя Zara, речь идет о покупке здания у компании Derby Hotels. При этом уточняется, что его стоимость составляет 113 миллионов долларов (8,7 миллиарда рублей). Известно, что отель находится в престижном районе недалеко от оперного театра Гранд-Опера.

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Pontegadea владеет 59 процентами акций Inditex SA и реинвестирует получаемые дивиденды в недвижимость, инфраструктуру и энергетические активы.

В текущем году Ортега также приобрел жилой дом в Форт-Лодердейле, США, стоимостью около за 165 миллионов евро (15 миллиардов рублей) и офисное здание в Барселоне за 250 миллионов евро (22 миллиарда рублей).

В мае сообщалось, что Zara предусмотрела возможность вернуться в Россию. По данным журналистов Financial Times, соглашение о продаже российского бизнеса Inditex (владеет Zara, Bershka, Pull & Bear и другими брендами) оставляло ретейлеру возможность возобновить работу в России в будущем.

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