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17:49, 11 июля 2025Мир

Посланники Трампа сбежали из одной страны из-за риска ареста

Reuters: Посланники Трампа были вынуждены бежать из ДРК из-за риска ареста
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

Посланники президента США Дональда Трампа прибыли в Демократическую Республику Конго (ДРК) для продвижения ресурсной сделки с Вашингтоном, но спустя два дня были вынуждены бежать из страны из-за риска ареста. Об этом сообщает Reuters.

«Три посланника прибыли с предложением из Вашингтона: освободить трех американских заключенных, приговоренных к высшей мере наказания, а взамен президент Дональд Трамп примет предложение [ДРК] "минералы в обмен на безопасность"», — говорится в материале.

Как отмечает издание, история злополучной миссии, о которой ранее не сообщалось, дает представление о том, как администрация Трампа готова работать по нетрадиционным каналам, чтобы добиться сделок по возвращению американцев домой, что является главным приоритетом для американского лидера.

«Мы думали, что у них достаточно влияния, чтобы поговорить с нужными людьми. Очевидно, это оказалось не так», — сказал заместитель специального представителя Трампа по делам заложников Дастин Стюарт.

Ранее стало известно, что Трамп предложил африканским странам принимать депортированных из Соединенных Штатов мигрантов. Белый дом предложил эту сделку Либерии, Сенегалу, Мавритании, Габону и Гвинеи-Бисау.

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