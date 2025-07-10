Трамп сделал предложение африканским странам

Президент США Дональд Трамп предложил африканским странам принимать депортированных из Соединенных Штатов мигрантов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
«В среду во время встречи президента Трампа с лидерами пяти стран Западной Африки его администрация оказывала давление на [глав африканских государств], чтобы они приняли депортированных США мигрантов, чьи родные страны отказываются их принять или не спешат принимать обратно», — говорится в материале со ссылкой на внутренние документы и заявлениям нынешних и бывших официальных лиц США.
Отмечается, что до того, как лидеры Либерии, Сенегала, Мавритании, Габона и Гвинеи-Бисау прибыли в Белый дом на саммит по вопросам экономики и безопасности, Государственный департамент разослал каждой стране запросы на прием мигрантов, что подчеркнуло совпадение агрессивной кампании администрации Трампа по депортации и ее внешней политики.
Издание ознакомилось со внутренним документом Госдепартамента, предоставленном правительствам региона. В предложении США содержится призыв к странам принять «достойную, безопасную и своевременную передачу из Соединенных Штатов» граждан третьих стран.
Согласно документу, страны также должны будут согласиться не возвращать перемещенных мигрантов «на родину или в страну прежнего постоянного проживания до тех пор, пока не будет принято окончательное решение» по их ходатайствам о предоставлении убежища в США. Однако неясно, согласилась ли на предложение хотя бы одна из стран.
Ранее стало известно, что администрация Трампа стремится заключить соглашения с несколькими странами Африки, Азии и Восточной Европы о приеме депортированных мигрантов. Уточняется, что Вашингтон ведет дискуссии с Ливией, Руандой, Бенином, Эсватини, Молдавией, Монголией и Косово.