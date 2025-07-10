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08:56, 10 июля 2025Мир

Трамп сделал предложение африканским странам

WSJ: Трамп предложил странам Африки принимать депортированных из США мигрантов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Дональд Трамп предложил африканским странам принимать депортированных из Соединенных Штатов мигрантов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«В среду во время встречи президента Трампа с лидерами пяти стран Западной Африки его администрация оказывала давление на [глав африканских государств], чтобы они приняли депортированных США мигрантов, чьи родные страны отказываются их принять или не спешат принимать обратно», — говорится в материале со ссылкой на внутренние документы и заявлениям нынешних и бывших официальных лиц США.

Отмечается, что до того, как лидеры Либерии, Сенегала, Мавритании, Габона и Гвинеи-Бисау прибыли в Белый дом на саммит по вопросам экономики и безопасности, Государственный департамент разослал каждой стране запросы на прием мигрантов, что подчеркнуло совпадение агрессивной кампании администрации Трампа по депортации и ее внешней политики.

Издание ознакомилось со внутренним документом Госдепартамента, предоставленном правительствам региона. В предложении США содержится призыв к странам принять «достойную, безопасную и своевременную передачу из Соединенных Штатов» граждан третьих стран.

Согласно документу, страны также должны будут согласиться не возвращать перемещенных мигрантов «на родину или в страну прежнего постоянного проживания до тех пор, пока не будет принято окончательное решение» по их ходатайствам о предоставлении убежища в США. Однако неясно, согласилась ли на предложение хотя бы одна из стран.

Ранее стало известно, что администрация Трампа стремится заключить соглашения с несколькими странами Африки, Азии и Восточной Европы о приеме депортированных мигрантов. Уточняется, что Вашингтон ведет дискуссии с Ливией, Руандой, Бенином, Эсватини, Молдавией, Монголией и Косово.

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