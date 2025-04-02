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09:35, 2 апреля 2025Мир

США попросили страны Африки и Восточной Европы принять депортируемых мигрантов

WSJ: США обсуждают со странами Африки и Восточной Европы отправку мигрантов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа стремится заключить соглашения с несколькими странами Африки, Азии и Восточной Европы о приеме депортированных мигрантов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников.

«Сотрудники иммиграционной службы ищут больше направлений, куда они могут отправить иммигрантов (...) Официальные лица ведут переговоры со странами Африки, Азии и Восточной Европы, но не собираются подписывать официальные соглашения», — говорится в материале.

Отмечается, что Вашингтон ведет дискуссии с Ливией, Руандой, Бенином, Эсватини, Молдавией, Монголией и Косово. В обмен администрация предлагает данным странам финансовые или политические выгоды.

Кроме того, по информации источников, американские власти также хотят подписать соглашения с рядом стран Латинской Америки, согласно которым эти государства будут считаться безопасными местами для того, чтобы просить в них убежища. Уточняется, что подобные сделки Вашингтон обсуждает с Гондурасом и Коста-Рикой.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио поблагодарил главу МИД Мексики Хуана Рамона де ла Фуэнте за работу в сфере миграции и безопасности. По его словам, благодаря этому был снижен поток нелегальных мигрантов в США.

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