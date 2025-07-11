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10:04, 11 июля 2025Россия

Появились подробности о погибшем вместе с заместителем главкома ВМФ России полковнике

Полковник 155-й бригады морской пехоты Ильин погиб с Гудковым во время удара ВСУ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полковник 155-й бригады морской пехоты Сергей Ильин погиб 2 июля вместе с заместителем главкома Военно-морским флотом (ВМФ) России Михаилом Гудковым во время удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском. Командир Ильин был родом из Чувашии, такие подробности о нем появились в Telegram-канале администрации Урмарского муниципального района.

Уроженца села Мусирмы похоронили 10 июля. В администрации подчеркнули, что Ильин проявлял исключительное мужество и героизм.

Представители власти выразили соболезнования близким полковника.

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До этого стало известно, что президент России Владимир Путин посмертно наградил замглавкома ВМФ второй медалью «Золотая Звезда» после трагедии в Курской области.

Гудков погиб под Курском при исполнении служебных обязанностей. Когда украинские войска выпустили по полевому штабу морпехов несколько ракет, он находился на полевом пункте управления.

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