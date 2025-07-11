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07:13, 11 июля 2025Силовые структуры

Продавца персональных данных экстрадируют в Россию из Индонезии

ГП: Индонезия экстрадирует в Россию автора канала о продаже персональных данных
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Индонезия экстрадирует в Россию Александра Зверева — автора Telegram-канала, торговавшего персональными данными граждан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

По данным ведомства, с января 2018 по апрель 2021 года Зверев создал преступное сообщество по продаже данных о россиянах из баз МВД, ФСБ и операторов связи. Он сотрудничал с оперуполномоченным отделением контрольно-пропускного пункта «Краснодар-аэропорт» ПУ ФСБ России.

Против мужчины возбудили дело по части 1 статьи 210 («Организация преступного сообщества»), части 1 статьи 286 («Превышение должностных полномочий)», пункта «а», части 5 статьи 290 («Получение взятки») и части 2 статьи 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») УК РФ. Однако он уехал из страны и был заочно арестован. В марте 2022 года его объявили в международный розыск. Выяснилось, что Зверев находится в Индонезии. Там его задержали. Теперь обвиняемого доставят в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН и Интерпола.

Ранее в Перу задержали гражданина Ливана Джозефа Адчити, который 10 лет скрывался от российских правоохранительных органов.

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