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18:49, 11 июля 2025Спорт

Раскрыт секрет тренировок главного злодея в новом «Супермене»

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Физиотерапевт и тренер Джордж Эшвелл раскрыл секрет тренировок английского актера Николаса Холта для роли главного злодея в новом «Супермене». Его слова приводит Men Today.

Эшвелл разработал программу, в которой приоритет отдается функциональной силе и подвижности. Это высокоинтенсивная тренировка на все тело, которую актер выполняет несколько раз в неделю.

В состав тренировки входит работа с боевыми канатами, жим гантелей лежа (20 повторений), боковые выпады с отягощением (20 повторений), тяга TRX — восемь повторений широким хватом и восемь повторений узким хватом, а также планка «Коммандо» — 10 повторений на каждую руку.

Ранее персональный тренер голливудского актера Педро Паскаля Дэвид Хиггинс раскрыл секрет тренировок знаменитости. Хиггинс рассказал, что актер сосредоточился на упражнениях для работы над прессом и подвижностью.

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