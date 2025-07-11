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10:44, 11 июля 2025Забота о себе

Раскрыта оптимальная калорийность завтрака

Диетолог Риццо: На завтрак должно приходиться 350-600 килокалорий
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Anel Alijagic / Shutterstock / Fotodom  

Диетолог Натали Риццо рассказала, какой должна быть оптимальная калорийность завтрака. Ее специалистка раскрыла изданию Today.

«Многие считают, что чашки кофе с булкой на завтрак будет достаточно. Кто-то даже гордится тем, что ест так мало утром. На самом же деле употребление 200 килокалорий или меньше — это перекус, а не полноценный прием пищи», — объяснила Риццо. Она добавила, что скудный завтрак провоцирует снижение концентрации, упадок сил и желание перекусить чем-нибудь вредным в течение дня.

Диетолог считает, что на завтрак взрослого человека без проблем со здоровьем должно приходиться от 350 до 600 килокалорий. При этом, по ее словам, у некоторых людей калораж утреннего приема пищи может быть даже больше. Риццо подчеркнула, что высококалорийный завтрак, включающий источники белка, полезных жиров и углеводов, гораздо полезнее для здоровья, чем высококалорийный ужин.

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