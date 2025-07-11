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00:50, 12 июля 2025Экономика

Россиянка отсудила сотни тысяч рублей за скользкий порог

Жительница Губахи отсудила 240 тыс. руб. за падение на скользком пороге магазина
Полина Кислицына (Редактор)

Жительница Губахи Пермского края отсудила сотни тысяч рублей за скользкий порог магазина. Внимание на ситуацию в российском городе обратили на сайте главного управления ФССП по региону.

Женщина получила травму, когда выходила из магазина: коврик у входной двери заскользил из-за наледи, из-за чего та упала и получила закрытый перелом лодыжки. Пострадавшая не только испытывала боль, но и стресс по причине травмы и наступивших у нее осложнений, и связи с этим стала мучиться от бессонницы.

Поскольку в магазине отказались возместить нанесенный женщине, россиянка обратилась в суд, который обязал взыскать в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 240 тысяч рублей. Помимо этого, владельцу магазина пришлось заплатить штраф за нарушение закона «О защите прав потребителей».

Ранее стало известно, что жительница Петербурга отсудила у управляющей компании более пяти миллионов рублей за коммунальную аварию, в результате которой пострадала ее квартира. В силу того, что крыша дома, где она жила с сыном, протекала несколько месяцев, в доме разрослась плесень, из-за чего семье пришлось почти на год съехать на съемную квартиру.

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