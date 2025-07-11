В российском поселке пенсионерам пришлось замерзать в выданной властями квартире

В Хабаровском крае пенсионерам пришлось замерзать в выданной властями квартире

В одном из поселков Хабаровского края пенсионеры были вынуждены замерзать в квартире, выданной им властями. Внимание на ситуацию обратило издание KP.RU.

Речь идет о поселке Охотск. Пожилой паре досталась квартира по договору соцнайма, однако температура в помещении не соответствовала нормативам даже в период отопительного сезона.

«Проверка показала: теплоноситель по дому подавался с пониженной температурой, в самой квартире — негерметичные полы и изношенные оконные блоки. Все это стало причиной того, что жильцы не могли проживать в комфортных условиях», — сообщили в региональной прокуратуре.

В результате ведомство внесло представления главе местной администрации и руководителю управляющей компании, должностное лицо привлекли к ответственности. Вскоре после этого в здании провели наладку системы отопления, утеплили трубы в подъезде, заменили окна и восстановили полы, и проблема была решена.

Ранее стало известно, что петербурженка отсудила у управляющей компании более пяти миллионов рублей за коммунальную аварию, в результате которой пострадала ее квартира. В силу того, что крыша дома, где она жила с ребенком, протекала несколько месяцев, в доме разрослась плесень, из-за чего семье пришлось почти на год съехать на съемную квартиру.