Россиянка получила миллионы за коммунальную аварию

Жительница Петербурга отсудила у УК 5,3 млн рублей за коммунальную аварию

Жительница Санкт-Петербурга отсудила у управляющей компании (УК) более пяти миллионов рублей за коммунальную аварию, в результате которой пострадала ее квартира. Об этом пишет «Фонтанка».

Инцидент произошел в элитном доме на Петроградской стороне. В результате протечки с крыши кровли была повреждена внутренняя отделка помещений. Вода попадала внутрь несколько месяцев, из-за чего в доме появилась плесень. По этой причине собственнице одной из квартир пришлось съехать из собственного жилья в съемное почти на год. Последствия аварии негативно повлияли на здоровье ее сына, страдающего ЛОР-заболеваниями — ему потребовалась госпитализация.

Россиянка сама оплатила демонтаж отделочных покрытий, сушку комнаты и коридора, а также обработку поверхностей антисептирующим составом и ремонт. На работы пришлось потратить несколько миллионов рублей. После женщина обратилась в суд с требованием взыскать расходы с УК.

Суд установил, что протечка произошла из-за некачественно выполненных гидроизоляционных работ, ограждающих конструкции со стороны фасада здания. Компанию обязали выплатить собственнице 5,3 миллиона рублей. Сумма включает компенсацию ущерба и морального вреда, траты на ремонт и штраф.

Ранее житель Подмосковья, подавший в суд на управляющую компанию после пожара, отсудил 1,2 миллиона рублей.