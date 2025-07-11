Скандальная российская певица пообещала больше «не открывать рот»

Mia Boyka признала, что ей лучше не открывать рот после скандаланых заявлений

Певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, заявила, что ей лучше вообще не открывать рот, чтобы не попадать в скандальные ситуации. Об этом она написала в Stories в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На фоне громких скандалов с участием артистки, она выложила фотографию с ироничной подписью.

«Мне лучше рот не открывать по многочисленным просьбам. Ну или открывать только для пения. Поэтому будем для вас петь», — написала Мария.

Ранее стало известно, что затравившая девочку-квадробера Mia Boyka запретила мужчинам носить вещи розового цвета. Также ее обвиняли в расистском жесте в эфире популярного телешоу.