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21:08, 11 июля 2025Культура

Скандальная российская певица пообещала больше «не открывать рот»

Mia Boyka признала, что ей лучше не открывать рот после скандаланых заявлений
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, заявила, что ей лучше вообще не открывать рот, чтобы не попадать в скандальные ситуации. Об этом она написала в Stories в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На фоне громких скандалов с участием артистки, она выложила фотографию с ироничной подписью.

«Мне лучше рот не открывать по многочисленным просьбам. Ну или открывать только для пения. Поэтому будем для вас петь», — написала Мария.

Ранее стало известно, что затравившая девочку-квадробера Mia Boyka запретила мужчинам носить вещи розового цвета. Также ее обвиняли в расистском жесте в эфире популярного телешоу.

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