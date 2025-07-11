Каждый третий россиянин признался в неспособности купить лекарства

РАНХиГС: Треть россиян рассказали о недоступности для них необходимых лекарств

Треть россиян не в состоянии купить нужные им лекарства. Об этом свидетельствуют данные исследования «Мониторинг доступности лекарственных средств» Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, на которое ссылается Forbes.

Телефонный опрос проводился в ноябре-декабре прошлого года. На тот момент существенный рост цен на лекарства заметили 75 процентов респондентов, 34 процента рассказали, что столкнулись с невозможностью купить то, что Требуется. При этом более половины из них объяснили, что такие лекарства были в наличии, но денег на них не было.

Самой уязвимой группой ожидаемо стали домохозяйства с низким доходом, которые получают менее 15 тысяч рублей на одного человека. Среди них нехватку средств на лекарства отмечали 84 процента опрошенных. В целом чаще прочих на недоступность лекарств жаловались женщины, пожилые люди и жители сельских районов.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Яна Власова подчеркнула, что доступность медицинских препаратов стала системной проблемой. Даже самые простые сегодня невозможно купить дешевле 200 рублей, а это критично для пожилых людей и малообеспеченных семей.

Авторы доклада предполагают, что в 2025 году рост цен на лекарства продолжится, поэтому недоступность препаратов по финансовым причинам будет только возрастать. Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов, в свою очередь, заметил, что главным фактором повышения стоимости остается зависимость от импортных комплектующих и сырья, на которую накладываются усложненная логистика и общая инфляция.

По его словам, проблему могло бы решить внедрение страхового подхода к медицине, когда заболевание рассматривается как страховой случай с соответствующим финансированием. Однако, признает эксперт, «российская система здравоохранения ни организационно, ни инфраструктурно, ни финансово к этому не готова».

Ранее почти 40 процентов трудоспособных россиян признались, что у них вообще нет сбережений, поэтому при потере работы они сразу же останутся без средств к существованию.