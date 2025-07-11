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13:36, 11 июля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Способность запрошенных Залужным устаревших ракет США поражать цели оценили

Военный Дандыкин: Запрошенные Залужным устаревшие ракеты США неэффективны
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Экс-главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) и посол в Великобритании Валерий Залужный не от хорошей жизни просит США передать устаревшие и списанные ракеты, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Об этом он рассказал «Ленте.ру». Использовать такие ракеты неэффективно, пояснил он.

«Это не от хорошей жизни. Если утилизация, то, сами понимаете, это в лучшем случае 50 полетит, а 50 не полетит, но им и то хорошо. Там много чего уже утилизировано, и американцы продали то, что хотели уничтожить, но, наверное, и этого уже нет, судя по всему», — сказал Дандыкин.

Он исключил последующую модернизацию списанных боеприпасов, потому что у снарядов есть срок эксплуатации.

«Его можно продлить, но характеристики будут иные. Это сказывается на точности попадания, на дальности и на многих других параметрах. Это опасно, потому что снаряды, срок которых вышел, подвергаются утилизации промышленным способом. (…) В принципе, может взорваться и над головой», — подытожил эксперт.

Ранее экс-главком ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный попросил США передать устаревшие ракеты, которые подлежат списанию. По его словам, США сегодня обладают значительными запасами устаревших или готовых к утилизации ракет, передача которых Украине могла бы стать действенным решением.

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