США завершили программу своего «Каспийского монстра»

Defense News: Минобороны США завершило программу гидросамолета Liberty Lifter

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США в июне завершило программу Liberty Lifter, предполагающую создание своего «Каспийского монстра» — аналога КМ («Корабль-макет»), разработанного в СССР, послужившего основой для работ по экраноплану-ракетоносцу «Лунь». Об этом пишет издание Defense News.

«Мы узнали, что можем построить гидросамолет, способный взлетать и садиться при сильном волнении моря. Физика имеет смысл. И мы узнали, что можем сделать это, используя методы морского строительства и морские композиты», — сказал руководитель программы Кристофер Кент.

Руководитель добавил, что Пентагон не будет продолжать создание гидросамолета, ограничившись демонстрационным образцом, а программа Liberty Lifter позволяет «открыть путь к созданию самолетов следующего поколения с использованием гораздо более эффективных строительных технологий».

Компания Aurora, занимавшаяся созданием образца гидросамолета, заметила, что полученные ею технологические результаты будут использованы уже в ближайшие годы.

В мае 2022 года журнал Popular Mechanics сообщил, что Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США в рамках проекта Liberty Lifter решило создать гидросамолет, который позволит с относительно большой скоростью доставлять большие массы грузов по всей планете без использования специализированных морских портов и авиабаз.

Ракетный корабль-экраноплан проекта 903 «Лунь» спущен на воду в июле 1986 года. Изделие было способно перемещаться на скорости 500 километров в час на расстояние до 2000 километров. В длину экраноплан достигал 74 метров, а в высоту — 19 метров. Корабль-экраноплан оказался единственным полностью построенным из восьми запланированных.