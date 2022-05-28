Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

США создадут своего «Каспийского монстра»

Popular Mechanics: США в рамках проекта Liberty Lifter создадут «Каспийского монстра»
Экраноплан «Лунь»

Экраноплан «Лунь». Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США в рамках проекта Liberty Lifter решило создать своего «Каспийского монстра» — аналог КМ («Корабль-макет»), разработанного в СССР, послуживший основой для работ по экраноплану-ракетоносцу «Лунь». Об этом пишет Popular Mechanics.

Американский журнал отмечает, что Liberty Lifter позволит с относительно большой скоростью доставлять большие массы грузов по всей планете без использования специализированных морских портов и авиабаз. Popular Mechanics пишет, что экраноплан может использоваться, например, для переброски бронетехники и противокорабельных ракет на острова в Южно-Китайском море.

Издание уверено, что Liberty Lifter будет отличать прочная конструкция, способная выдерживать удары волн, а также высота полета до трех километров, позволяющая избегать морскую непогоду.

Материалы по теме:
«Циркон», Су-57 и самый большой вертолет: какое оружие получит Россия в 2022 году
«Циркон», Су-57 и самый большой вертолет:какое оружие получит Россия в 2022 году
14 января 2022
Арсенал демократии. Гранатометы, беспилотники и катера: какое оружие Запад поставляет Украине
Арсенал демократии.Гранатометы, беспилотники и катера: какое оружие Запад поставляет Украине
28 января 2022

О подобных планах Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США Popular Mechanics писал еще в августе 2021 года, однако тогда не сообщалось название программы, в рамках которой планируется создание экраноплана. Тогда же об этом написал портал Defense Blog.

В марте того же года главный конструктор «Луня» Владимир Кирилловых назвал экраноплан-ракетоносец мощным оружием XXI века.

Ракетный корабль-экраноплан проекта 903 «Лунь» спущен на воду в июле 1986 года. Изделие было способно перемещаться на скорости 500 километров в час на расстояние до 2000 километров. В длину экраноплан достигал 74 метров, а в высоту — 19 метров. Корабль-экраноплан оказался единственным полностью построенным из восьми запланированных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
В Британии обеспокоились «ударами» России по Польше из-за поставок Украине
США создадут своего «Каспийского монстра»
Диетолог дал совет тревожным людям
Бастрыкин поручил доложить о смертельном отравлении двух годовалых россиян
Американский телеканал назвал рубль самой устойчивой валютой в мире
Экс-москвичка высказалась о проблемах с чистотой в Индии
Назван вероятный срок поставок Киеву американских РСЗО
Херсонская область закрыла границы с подконтрольными Украине регионами
Антонов рассказал о «наплодившихся» вокруг России американских биолабораториях
Европе предсказали значительные потери при быстром отказе от газа из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.