Студент отомстил соседу-грязнуле и восхитил пользователей сети

Пользователь Reddit с ником GreedyNovel рассказал о мести, которую он придумал для своего соседа по квартире, когда учился в колледже. Идея молодого человека вызвала восхищение других посетителей площадки.

«Это был парень, который вообще не утруждал себя уборкой. Он, пусть не всегда, но довольно часто оставлял мусор на полу, еду на вынос на столе в гостиной и так далее. А когда я ему об этом говорил, он отвечал, что раз уж меня это настолько сильно беспокоит, то почему бы мне и не убрать и не жить спокойно дальше», — рассказал автор.

В один из дней накануне весенних каникул сосед налил себе стакан молока, отпил из него около трети, после чего поставил на обеденный стол и отправился отдыхать на неделю. Тогда GreedyNovel переставил стакан на тумбочку в спальне соседа и закрыл дверь, предварительно выключив кондиционер. После этого автор тоже уехал на каникулы, отдельно радуясь, что в штате установились крайне высокие для этого времени года температуры.

«Сосед вернулся из отпуска и зашел в спальню, где было душно и пахло прокисшим молоком, а отвратительные бактерии будто заполонили собой все пространство. Конечно, он начал предъявлять мне претензии. Но я объяснил, что не стал выливать молоко, решив, что он оставил его в надежде допить по возвращении», — написал GreedyNovel.

Простая, но элегантная месть удивила других посетителей. В комментариях они назвали поступок автора правильным и похвалили его, а также поделились главным правилом американских колледжей — вся грязная посуда неряхи ночью отправляется на его кровать.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как во время учебы в колледже ей досталась соседка по комнате в общежитии, сводившая ее с ума. Она постоянно воровала еду, бросала ее недоеденной в самых неподходящих местах и разбрасывала грязную одежду.