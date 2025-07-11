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20:57, 11 июля 2025Наука и техника

Танкисты ЮВО прошли подготовку на модернизированных Т-72Б3М

Танкисты ЮВО прошли программу подготовки на модернизированных танках Т-72Б3М
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Танкисты Южного военного округа (ЮВО) прошли программу подготовки на модернизированных танках Т-72Б3М. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«На полигоне ЮВО под Волгоградом экипажи танков Т-72Б3М завершили программу специальной подготовки. На первом этапе подготовки экипажи изучили теоретическую часть», — говорится в сообщении.

Танкисты изучили конструкцию и характеристики машин, а также основы применения танков в боевых условиях. После этого бойцы приступили к практическому этапу подготовки. В частности, экипажи осваивали вождение танков, работу с вооружением и тактическое взаимодействие в составе подразделения.

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Отмечается, что особое внимание в ходе подготовки уделяли работе с приборами ночного видения и тепловизорами. Целью обучения было повышение навыков танкистов и освоение улучшений, внедренных в модернизированные Т-72.

В мае стало известно, что концерн «Уралвагонзавод» отправил в зону проведения специальной военной операции модернизированные танки Т-72Б3М и Т-90М. Там отметили, что в конструкцию этих машин внесли более 200 изменений, направленных на повышение боевой мощи, защищенности и подвижности.

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