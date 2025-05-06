В зону СВО отправились модернизированные танки

«Уралвагонзавод» отправил на СВО партии модернизированных танков

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) отправил в зону проведения специальной военной операции (СВО) модернизированные танки. Об этом сообщает РИА Новости.

Там пояснили, что в машины Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв» были внесены более 200 изменений. Они направлены на повышение мощи, защищенности и подвижности танков. Среди прочего, на них устанавливаются средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления беспилотников, сетки против FPV-дронов и резиноармированная защита на корму башни и моторно-трансмиссионный отсек.

По утверждению представителей УВЗ, сегодня Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ максимально приспособлены к современным условиям боя.

В апреле госкорпорация «Ростех» сообщила, что российские танки в ходе модернизации получили всеракурсную защиту от ударов дронов-камикадзе. В ходе спецоперации на Украине стороны начали активно применять ударные беспилотники, которые стали новой угрозой для бронетехники. «В первую очередь это касается танков западного производства на вооружении ВСУ, так как страдает их защита и тактика применения. Напротив, российские танки получили всеракурсную защиту, которая значительно повысила живучесть на поле боя», — указали в «Ростехе».