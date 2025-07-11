Туристка описала отношение жителей Финляндии к русским словами «могут кинуть оскорбление»

Тревел-блогерша назвала отличительные особенности россиян на отдыхе в Финляндии и раскрыла, как финны относятся к русским туристам. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Валери лайт» на платформе «Дзен».

«Русофобии в стране нет. Конечно, отдельные личности могут кинуть оскорбление, но это строго пресекается и наказывается», — такими словами блогерша описала отношение финнов к жителям России.

По наблюдениям путешественницы, в Скандинавии давно научились безошибочно определять, кто из приезжих является русским. «Для финнов, которые держат дистанцию даже без ограничительных мер, русская манера общения кажется удивительно теплой. Наши соотечественники не стесняются проявлять чувства», — отметила блогерша.

Кроме того, она заметила, что местные женщины восхищаются русскими красавицами. Блогер подчеркнула, что в Финляндии девушки редко носят обувь на каблуках и одеваются довольно просто, часто предпочитая спортивный стиль. Однако русские женщины всегда стремятся выглядеть элегантно и даже в магазин выходят будто на модный показ.

Также финны уважают любовь россиян к их природе и архитектуре. Особенно тепло они относятся к тесным родственным связям, ведь жители России приезжают отдыхать целыми семьями. «Русские не забывают поблагодарить официанта, продавца, водителя автобуса — и делают это от души. Именно эта открытость, простота и искренность крайне подкупает местных жителей», — рассказала путешественница.

Ранее эта тревел-блогерша пообщалась со знакомым мужчиной из Италии, которые три года проживает в России. Она узнала у него о полезных привычках итальянцев, которые могут улучшить жизнь каждого россиянина.