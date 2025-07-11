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07:41, 11 июля 2025Мир

В Европарламенте отказались почтить память жертв Волынской резни

Политик Брылка: В ЕП отклонили предложение почтить память жертв Волынской резни
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Christian Lue / Unsplash

В Европарламенте (ЕП) отказались почтить минутой молчания жертв Волынской резни, устроенной украинскими националистами в годы Второй мировой войны. Об этом сообщила депутат ЕП Анна Брылка в социальной сети X.

По ее словам, председатель Европарламента Роберта Метсола отклонила соответствующее предложение Польши и дала понять, что минуты молчания по такому поводу не будет.

«Не ко всем жертвам в Европейском Союзе относятся одинаково. Жертвы взывают не к мести, а к памяти и правде!» — подчеркнула Брылка.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил польскому президенту Анджею Дуде, что в школе ему не рассказывали о Волынской трагедии. В связи с этим польский лидер усомнился в том, что многие жители западной части Украины осведомлены о преступлениях, которые были совершены в прошлом.

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