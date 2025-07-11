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00:18, 11 июля 2025Россия

В Курской области после удара беспилотника загорелся склад

Хинштейн: В курском поселке Карла Либкнехта после удара БПЛА ВСУ загорелся склад
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В результате атаки украинского беспилотника в курском поселке Карла Либкнехта загорелся склад. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В результате удара БПЛА по одному из объектов произошло возгорание склада с доской на площади около 50 квадратных метров. Пожарные расчеты находятся на месте, идет ликвидация открытого горения, проливка и разбор конструкций», — написал он.

Хинштейн уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее украинский дрон сбили над Тульской областью. Сообщалось, что из-за падения обломков был поврежден автомобиль.

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