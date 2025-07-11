В Курской области после удара беспилотника загорелся склад

В результате атаки украинского беспилотника в курском поселке Карла Либкнехта загорелся склад. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«В результате удара БПЛА по одному из объектов произошло возгорание склада с доской на площади около 50 квадратных метров. Пожарные расчеты находятся на месте, идет ликвидация открытого горения, проливка и разбор конструкций», — написал он.
Хинштейн уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал.
Ранее украинский дрон сбили над Тульской областью. Сообщалось, что из-за падения обломков был поврежден автомобиль.