В МИД прокомментировали удар ВСУ по жилому дому в Херсонской области

Мирошник: Атака на Алешки — это подлый удар по истекающему кровью городу

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пятиэтажному дому в городе Алешки Херсонской области — это «удар по истекающему кровью городу». Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Это подлый удар по истекающему кровью городу Алешки в Херсонской области, который нацисты терзают ежедневно уже многие месяцы», — рассказал дипломат.

По его словам, украинские военные перешли от выслеживания гражданских к разрушению жилых домов до основания с применением тяжелого вооружения.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что украинская армия решила увеличить масштаб обстрелов по жилым зданиям, вымещая таким образом бессильную злобу. Таким образом они пытаются показать, что будет с теми, кто остался в России и стал ее гражданином, добавил он.