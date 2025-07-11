В России ответили на слова Зеленского о невозможности переговоров до конца обменов

Депутат Чепа: Украина специально саботирует обмены с Россией

Условие, которые выдвинул президент Украины Владимир Зеленский о невозможности следующего раунда переговоров с Россией пока не завершатся согласованные обмены — отговорка, чтобы задержать мирные переговоры, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он рассказал в разговоре с «Лентой.ру». Украина саботирует обмены, считает депутат.

«Мы сразу же подготовили к обмену молодых пленных солдат, раненных, тела погибших, а с той стороны все это саботировалось. И сегодня этот саботаж продолжается и на фоне этого саботажа говорить, что пока кто-то где-то не произведет эти обмены. (…) Мы давно готовы, делаем все очень быстро, поэтому это не может являться задержкой переговоров», — сказал Чепа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что следующего раунда переговоров Москвы и Киева не будет до тех пор, пока не завершатся обмены, о которых договорились стороны на прошедших переговорах в Стамбуле.

Ранее в Кремле заявили, что ждут от Киева сигналов о новом раунде переговоров. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что встреча российской и украинской стороны в интересах Киева из-за складывающейся на фронте ситуации.

