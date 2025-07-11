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10:56, 11 июля 2025Наука и техника

В России создали систему управления роботами силой мысли

НЦФМ: Создана первая российская система управления роботами силой мысли
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

Создана первая российская система управления роботами силой мысли. Об этом со ссылкой на Национальный центр физики и математики (НЦФМ) сообщает ТАСС.

Речь идет о нейроморфной технологии управления роботизированными системами, использующей мемристоры. Управление движениями робота осуществляется с помощью моторного воображения. Разработка может найти применение в робототехнике и медицинских протезах.

«Нейросигналы можно будет обрабатывать на миниатюрных мобильных вычислителях и передавать их на систему управления с помощью беспроводной связи», — сказал старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории мемристорной наноэлектроники Нижегородского государственного университета Сергей Щаников.

В июне компания Neuralink бизнесмена Илона Маска анонсировала подключение своих пациентов к роботам Tesla Optimus.

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