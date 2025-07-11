В России заявили о запуске первой волны БПЛА по Украине

В небе над Украиной находятся 150 БПЛА «Герань-2»

В небе над Украиной в данный момент находятся 150 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань-2». О запуске первой волны дронов сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Свыше 150 БПЛА-камикадзе "Герань-2" уже в воздушном пространстве Украины. Первая волна», — говорится в сообщении.

Ранее «Военный обозреватель» сообщил, что мониторинговые паблики на Украине ожидают запуск Россией в ночь на 12 июля более 500 БПЛА типа «Герань-2».

До того сообщалось, что в результате налета «Гераней» на украинскую столицу были поражены завод «Артем» и «Кузня на Рыбальском», где производилось и ремонтировалось вооружение