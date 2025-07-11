Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:13, 11 июля 2025Россия

В российском регионе при падении БПЛА на сельхозпредприятие погиб человек

В Липецкой области при падении БПЛА на сельхозпредприятие погиб человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress

В Липецкой области при падении беспилотного летательного аппарата на сельхозпредприятие погиб человек, еще один получил ранения. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Игорь Артамонов.

«Сегодня ночью на территорию одного из сельхозпредприятий Хлевенского района упал беспилотник. В результате возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. К сожалению, не обошлось без жертв», — написал он.

Глава Липецкой области добавил, что пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал важное заявление о России. О чем он может высказаться?

    В США рассказали о «зашифрованном послании» Трампа России и Украине

    В российском регионе при падении БПЛА на сельхозпредприятие погиб человек

    Медведь растерзал трех человек

    Сексолог посоветовала секс-игрушки для новичков

    Названа ключевая причина смены курса Северной Европы в отношении России

    Политолог указал на ожидания США от России по вопросу Украины

    Назван неожиданный фактор риска опухолей мозга

    На Украине отреагировали на жест госсекретаря США в адрес Лаврова

    Папарацци сняли невестку Дональда Трампа в бикини

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости