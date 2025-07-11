В российском регионе при падении БПЛА на сельхозпредприятие погиб человек

В Липецкой области при падении БПЛА на сельхозпредприятие погиб человек

В Липецкой области при падении беспилотного летательного аппарата на сельхозпредприятие погиб человек, еще один получил ранения. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Игорь Артамонов.

«Сегодня ночью на территорию одного из сельхозпредприятий Хлевенского района упал беспилотник. В результате возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. К сожалению, не обошлось без жертв», — написал он.

Глава Липецкой области добавил, что пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.