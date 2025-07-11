В РПЦ порассуждали о принуждении россиян к рождению детей

Митрополит Леонид о налоге на достойную старость: Принудить людей рожать нельзя

Принудить людей рожать нельзя, подобные инициативы имеют мертвые перспективы. Так об идее налога на «достойную старость», предложенного депутатом Госдумы Андреем Гурулевым, порассуждал в Telegram митрополит Русской православной церкви (РПЦ) Леонид.

Высказанная депутатом инициатива предполагает возвращение налога на бездетность, ее смысл — принуждение россиян к рождению детей.

Митрополит Леонид отметил, что поспособствовать рождению большего числа детей в России могут лишь следующие шаги: выведение абортов из полиса ОМС, забота о трудоустройстве молодых специалистов, упрощение условий для покупки жилья и увеличение числа мест в детских садах.

Принудить людей рожать нельзя. Но можно инвестировать в здравоохранение, науку, образование и человек поймет, что он не брошен, о нем заботятся, что он не обуза митрополит Леонид

Идею, аналогичную инициативе Гурулева, выдвигал скандально известный протоиерей Андрей Ткачев. Он предложил обложить налогом бездетных россиян старше 40 лет, чтобы стигматизировать их образ жизни. Иную позицию занимает зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. По его словам, нужно помогать семьям с детьми, разрабатывать для них льготное налогообложение, а не вводить подобные налоги.