«Ты не нужен, ты никого после себя не оставил». В Госдуме предложили ввести «налог на достойную старость» для бездетных россиян

Депутат Гурулев предложил ввести налог на достойную старость для бездетных

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев предложил ввести «налог на достойную старость» для бездетных россиян. Парламентарий указал, что собранные средства можно было бы направлять на воспитание сирот.

Возможность возвращения к практике взимания особого налога с граждан, не имеющих детей, Гурулев обсудил с бывшим губернатором Забайкальского края Равилем Гениатулиным. Тот, в свою очередь, задался вопросом, кто должен поддерживать в старости человека, не оставившего после себя потомства. На это депутат ответил, что многие россияне, оказавшись в немощном состоянии, рассчитывают на поддержку государства.

Потому что никому ты не нужен, ты никого после себя не оставил. Но почему государство должно выполнять эти обязанности? Тогда платите, родные, налог на достойную старость, если вы не хотите иметь детей Андрей Гурулев депутат Госдумы

При этом генерал-лейтенант запаса признал, что для спасения России из демографической ямы требуется целый комплекс мероприятий для повышения рождаемости. Для этого, указал он, необходимы грамотные решения со стороны ответственных чиновников, а также наличие хотя бы базовых медицинских условий для рожениц.

Андрей Гурулев на пленарном заседании Государственной Думы РФ Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Госдуме призвали не наказывать бездетных россиян

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Лентой.ру» оценил идею своего коллеги. Он отметил, что подобная инициатива является альтернативой ранее получившему одни лишь негативные отзывы предложению по введению налога на бездетность.

«Интересная инициатива. Я не могу себя почувствовать на месте бездетного человека, очень сложно это оценить. Но мне кажется, что бездетность — это очень личный вопрос (...) Может, человек сам от этого глубоко несчастен», — предположил Милонов.

Он согласился с тем, что на уровне государства в России должна поддерживаться многодетность, однако наказывать кого-то за отсутствие детей он счел излишним. «Мы ведь не знаем, какая у этого причина», — заключил депутат.

Бездетных мужчин в России сравнили с трутнями и призвали стигматизировать

В мае 2025 года протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Ткачев предложил обложить налогом бездетных россиян старше 40 лет, чтобы стигматизировать их образ жизни.

По его словам, некоторые мужчины в РФ живут «трутневой жизнью» — без семьи, детей и обязательств. Оправдать такое поведение, подчеркнул священник, можно «только болезнью или кастрацией». А бороться с этой проблемой он призвал с помощью символического налога, который помог бы пристыдить и простимулировать таких граждан завести семью.

Налог на бездетность не должен быть большим. Он должен быть символическим, чтобы ты стигматизирован был. А то чего ж ты, сорок лет, а ни одного ребенка не родил. Кто эти мужчины, кто это такие? Какая-то особая категория трутней. Почему ни одну женщину не сделал женой своей, почему ты не взял ответственность и не стал отцом и мужем? Дожил, е-мое, до 45 Андрей Ткачев протоиерей

При этом зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе не оценил идею с налогом на бездетность. По его словам, нужно помогать семьям с детьми, разрабатывать для них льготное налогообложение, а не вводить подобные платежи.

«На наш взгляд (РПЦ), это выражение справедливости, потому что, очевидно, семьи с детьми тратят свои доходы в том числе на детей, тогда как в большинстве случаев одинокие люди этой статьи расходов на себе не несут», — объяснил Кипшидзе.

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Бывший санитарный врач России оценил влияние налога на бездетность

Бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко оценил влияние налога на бездетность. Он признался, что платил его, прежде чем создать семью.

«Не могу сказать, помог бы в наших условиях налог на бездетность повысить рождаемость, но я платил такой налог. С моей стипендии его не брали, но когда я пришел на работу, я его платил. Он был незначительный. Я смог снять с себя этот налог только после того, как создал семью, и у меня появились дети», — рассказал заслуженный врач РФ.

По его мнению, введение налога на бездетность может быть одной из мер по повышению рождаемости в стране «наряду с "сабельной атакой" на аборты». Однако панацей подобное предложение назвать нельзя, заключил он.