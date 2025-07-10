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14:22, 10 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России призвали не наказывать бездетных

Депутат Милонов: Государство не должно наказывать бездетных россиян
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Государство должно поддерживать многодетность, но не наказывая при этом россиян, у которых по какой-то причине детей нет, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Виталий Милонов. Так он отреагировал на предложение ввести налог на достойную старость для бездетных людей.

«Я не могу себя почувствовать на месте бездетного человека, очень сложно это оценить. Но мне кажется, что бездетность — это очень личный вопрос, — заметил политик. — Конечно, мы на уровне государства должны поддерживать многодетность, стремиться к тому, чтобы детей было как можно больше. Но одновременно не должны и наказывать кого-то за отсутствие детей».

Милонов подчеркнул, что у людей могут быть разные причины того, почему они отказались от рождения детей, и нередко бездетность сама по себе довольно негативно влияет на человека.

«Мы ведь не знаем, какая у этого причина. Может, человек сам от этого глубоко несчастен. Это просто такая альтернатива предложению по введению налога на бездетность, которое получило одни негативные отзывы», — заключил депутат.

Ранее депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев предложил ввести «налог на достойную старость». Так он предложил вернуться к практике взимания особого налога с граждан, не имеющих детей.

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