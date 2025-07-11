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08:33, 11 июля 2025Россия

Власти сообщили о еще одной жертве ночных атак ВСУ на Россию

Тульский губернатор Миляев сообщил о жертве ночной атаки ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В Тульской области мирный житель стал жертвой ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Дмитрий Миляев в Telegram.

По данным властей, еще один человек пострадал, ему оказали медицинскую помощь.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что украинский дрон упал на территорию сельхозпредприятия. В результате один человек получил несовместимые с жизнью травмы.

По данным Минобороны России, в ночь на 11 июля средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над регионами 155 беспилотников ВСУ. 53 из них сбили в Курской области, 19 — в Брянской, 15 — в Смоленской, 14 — в Белгородской, 13 — в Тульской, по 11 — в Орловской области и Московском регионе, 7 — в Крыму, по 4 — в Липецкой области и над акваторией Черного моря, еще по 2 — в Ростовской и Калужской областях.

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