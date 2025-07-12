38-летний Джокович сделал заявление о своем будущем

Новак Джокович: Это не мой последний матч на Уимблдоне

Сербский теннисист Новак Джокович сделал заявление о своем будущем. Слова 38-летнего спортсмена приводит пресс-служба Уимблдона.

«Надеюсь, это не мой последний матч на Центральном корте. Я не собираюсь завершать свою карьеру на Уимблдоне сегодня. Планирую вернуться сюда как минимум еще раз», — сказал Джокович.

11 июля серб проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале Уимблдона. Матч завершился в трех сетах — 6:3, 6:3, 6:4.

Джокович — 24-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема». Серб выигрывал Уимблдон семь раз. Кроме того, в его активе золотая и бронзовая медали Олимпийских игр в одиночном разряде.