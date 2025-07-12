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00:57, 12 июля 2025Силовые структуры

Активы компаний «Главпродукта» и его главы обратили в доход государства

Суд обратил в доход государства активы компаний «Главпродукта» и его главы
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Арбитражный суд Москвы обратил в доход государства 100 процентов долей головных компаний ГК «Главпродукт», а также собственность главы организации Леонида Смирнова. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что мера была принята из-за вывода за рубеж прибыли в обход введенных в России контрсанкций. По данным агентства, решение вступило в силу незамедлительно.

Ранее сообщалось, что крупнейший производитель консервов в России «Главпродукт» столкнулся со снижением продаж. Отмечается, что в июне Министерство сельского хозяйства РФ призвало компанию объяснить, чем вызвано такое падение продаж. При этом производство осталось на прежнем уровне.

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