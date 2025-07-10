Упали продажи крупнейшего российского производителя консервов

Reuters: У «Главпродукта» резко упали продажи, и он стал искать новые рынки

Крупнейший производитель консервов в России «Главпродукт» столкнулся со снижением продаж. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документы компании.

По его данным, финансовые результаты «Главпродукта» стремительно ухудшились: от умеренной прибыльности до ежемесячного чистого убытка. Такая динамика обеспокоила власти. Отмечается, что в июне Министерство сельского хозяйства РФ призвало компанию объяснить, чем вызвано такое падение продаж.

При этом производство осталось на прежнем уровне. Возникший в связи с этим избыток предложения заставил компанию искать новые рынки сбыта и расширять складские мощности. В частности, речь идет о планах наладить экспорт на рынки Ближнего Востока и Северной Кореи. Кроме того, «Главпродукт» надеется увеличить продажи в Китае. По данным агентства, в прошлом году на долю КНР пришлось около одного процента продаж этого производителя.

В марте сообщалось, что арбитражный суд Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры РФ арестовал денежные средства и движимое имущество переданной в октябре 2024 года под временное управление Росимущества группы компаний (ГК) «Главпродукт». Решение было принято в качестве обеспечительных мер по иску с требованием изъять в пользу государства 100 процентов долей головных компаний ГК.