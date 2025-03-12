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10:49, 12 марта 2025Экономика

Активы принадлежащего американской компании российского производителя консервов арестовали

Арбитраж Москвы по иску Генпрокуратуры арестовал активы ГК «Главпродукт»
Дмитрий Воронин

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Арбитражный суд Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры (ГП) РФ наложил арест на денежные средства и движимое имущество переданной в октябре прошлого года под временное управление Росимущества группы компаний (ГК) «Главпродукт», а также имущество ее главы гражданина США Леонида Смирнова. Об этом сообщает ТАСС.

Решение принято в качестве обеспечительных мер по иску с требованием изъять в пользу государства 100 процентов долей головных компаний ГК, поданному ГП на прошлой неделе к американской компании Universal Beverage Company, которой принадлежит указанный крупный производитель консервов.

Под арест, в частности, попали ценные бумаги, принадлежащие компаниям, но его действие не распространится на 80 процентов ежемесячной зарплаты Смирнова, указывает агентство.

В иске надзорного ведомства говорится, что «Главпродукт» включает 32 компании, которые поставляют продовольствие на внутренний рынок РФ, а их стабильная деятельность имеет критически важное значение для экономической и продовольственной безопасности страны, в 2009 году Смирнов перерегистрировал группу на американские компании Universal Company 2000 Inc. и Universal Beverage Company, где несмотря на вступившие в РФ в силу контрсанкции, в 2022-2024 годах были приняты решения о выводе на счета в JPMorgan Chase в обход ограничений по схеме «дробления» более чем 1,3 миллиарда рублей.

По данным РБК, речь также шла о попытках блокировать работу временной администрации. Как указывал источник издания, вывод денег за границу исключает возможность их принудительного взыскания, в связи с чем «единственным способом восстановления нарушенных прав государства является изъятие принадлежащих иностранным компаниям активов».

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