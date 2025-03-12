Активы принадлежащего американской компании российского производителя консервов арестовали

Арбитраж Москвы по иску Генпрокуратуры арестовал активы ГК «Главпродукт»

Арбитражный суд Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры (ГП) РФ наложил арест на денежные средства и движимое имущество переданной в октябре прошлого года под временное управление Росимущества группы компаний (ГК) «Главпродукт», а также имущество ее главы гражданина США Леонида Смирнова. Об этом сообщает ТАСС.

Решение принято в качестве обеспечительных мер по иску с требованием изъять в пользу государства 100 процентов долей головных компаний ГК, поданному ГП на прошлой неделе к американской компании Universal Beverage Company, которой принадлежит указанный крупный производитель консервов.

Под арест, в частности, попали ценные бумаги, принадлежащие компаниям, но его действие не распространится на 80 процентов ежемесячной зарплаты Смирнова, указывает агентство.

В иске надзорного ведомства говорится, что «Главпродукт» включает 32 компании, которые поставляют продовольствие на внутренний рынок РФ, а их стабильная деятельность имеет критически важное значение для экономической и продовольственной безопасности страны, в 2009 году Смирнов перерегистрировал группу на американские компании Universal Company 2000 Inc. и Universal Beverage Company, где несмотря на вступившие в РФ в силу контрсанкции, в 2022-2024 годах были приняты решения о выводе на счета в JPMorgan Chase в обход ограничений по схеме «дробления» более чем 1,3 миллиарда рублей.

По данным РБК, речь также шла о попытках блокировать работу временной администрации. Как указывал источник издания, вывод денег за границу исключает возможность их принудительного взыскания, в связи с чем «единственным способом восстановления нарушенных прав государства является изъятие принадлежащих иностранным компаниям активов».